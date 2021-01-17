شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال الشورى: فرش مسجد بالنجيلة وتجهيز لفرش مساجد أخرى بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب عن مطروح، أنه تم الانتهاء من فرش مسجد العزبة القبلية بمدينة النجيلة ضمن عدة طلبات تقدم بها النائب جمال الشورى لوزير الأوقاف أثناء زيارته لافتتاح مسجد أولاد دغيم بسيدي عبدالرحمن، وتضمنت الطلبات فرش عدة مساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد المسجد الكبير بالنجيلة وفرشه .

وقامت لجنة من مديرية الأوقاف بمطروح بعمل معاينة للمسجد الكبير بالنجيلة، وحصر مساحات السجاد التى يحتاجها فرش المسجد لتجهيزه، وتقدم النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب عن مطروح بالشكر لوزير الأوقاف على سرعة استجابته لطلب النائب، ولمحافظ مطروح على دعمه لطلب النائب لدى وزير الأوقاف، مما أدى إلى الاستجابة السريعه لطلب النائب.