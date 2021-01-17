شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ٢٢ قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه تم صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد ٢٢ قرية بمركزي الخارجة وباريس، بناء على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به.

وأضاف «الزملوط» في تصريحات صحفية، الأحد، أن القرار يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.

من جانبها، أوضحت المهندسة مني محمد على، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أن القرار يشمل ١٠ قري بمركز باريس هي (المكس القبلي- الأربعين الأولي والثانية- بغداد- القصر القبلي- بدران- عين الضبع- الفاخورة- الطرفاية الشرقية والغربية)، و١٢ قريه بمركز الخارجة هي ( بولاق- بورسعيد- قصر زيان- جناح ١و٣و٧- الشركة ٥٥- القطارة- المنيرة- الشركة ٨- الشركة ١٧- ناصر الثورة).