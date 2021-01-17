شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المدينة: سيوة وجهة الآسيويين والأمريكتين في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة إن السياحة الداخلية فضلت واحة سيوة خلال عام ٢٠٢٠ بأعداد تفوق عام ٢٠١٩ ما يعكس ما تحظى به سيوة من اهتمام جعلها في مصاف المدن ذات الجاذبية.

وأضاف «عبدالغني» في تصريحات صحفية، الأحد، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شهد العديد من الفعاليات التي كان لها مردود إيجابى في زيادة الحركة السياحية منها المشاركة في المارثون الرياضي مع الوفود الاعلامية، والشباب بسيوة، وافتتاح قلعة شالى الأثرية، مشيرًا إلى أن عام ٢٠٢٠ شهد زيارة أعداد كبيرة من دول جنوب شرق آسيا والامريكيتين، ما يعكس رغبة المصريين والاجانب في قضاء عطلاتهم بواحة سيوة ذات الجو المعتدل والتنوع في الانماط السياحية بها سواء الأثرية أو الترفيهية أو العلاجية أو رحلات السفاري والسياحة الداخلية.