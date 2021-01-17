شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. حملة لتعقيم شوارع سيوة ضد كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، بأنه تم مساء اليوم تكثيف أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بوسط المدينة، وشارع أنور السادات، والرمل.

كما تم رش وتطهير مركبات المواطنين عشوائيًا بنطاق ميدان السوق، والرمل، ومدخل المدينة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ومنعاً لانتشار الأمراض المعدية وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.