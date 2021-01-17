شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومية للأنفاق»: القطار السريع سيغير التوزيع السكاني في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أول قطار سريع سيعمل في مصر بعد عامين من الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد معدات التشغيل خلال سنة، والقطارات ستتوالى تباعًا، حسب زيادة الطلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية «النهار»، أن القطار السريع من السخنة إلى العلمين ليس خط واحد، ولكن هناك 4 خطوط، منوهًا بأنه يعد خطة نقل طموحة جداً للارتقاء بالقطار الكهربائي.

ولفت والي إلى أن الخط الأول سيكون الخط السريع والثانى إقليمى والثالث لنقل البضائع، منوها أن المشروع سيغير التوزيع السكانى والأنشطة العمرانية في مصر.

وتابع: «أي مشروع يتم طرحه لازم يعدي بمراحل دراسات متعاقبة ودقيقة، عشان التكلفة على المشروع يكون ليها مردود إيجابي».

وأكد أن الدولة تخطط للتوسع عرضيًا، لافتًا إلى أن هناك مردود إيجابي للقطارات السريعة، موضحًا أن تلك القطارات تخدم التجمعات العمرانية الجديدة.