"نقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة وحبس سما المصري".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد نقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة.. قانونيون: الحكم ليس نهائيًا وقد يتم الطعن عليه

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بنقل ملكية أموال ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، و89 شخصًا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر إلى الخزانة العامة للدولة.

أبرزهم ورثة مرسي وبديع.. الأمور المستعجلة تقضي بنقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بنقل ملكية أموال ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، و89 شخصًا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر إلى الخزانة العامة للدولة.

النائب العام يحيل 3 متهمين إلى محكمة أمن الدولة لتأسيسهم جماعة "المرابطون" الإرهابية

أمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة جماعة "المرابطون" الإرهابية.

هرب من السجن وانضم لجماعة "عشماوي".. ما هي قصة عضو "المرابطون" الإرهابية؟

أمر النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين، بينهم محبوس، واثنين هاربين، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة "المرابطون" الإرهابية.

3 فبراير.. استشكال سما المصري لوقف حبسها سنتين بقضية "التحريض على الدعارة"

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 3 فبراير المقبل، لنظر استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، وكيلا عن المتهمة سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين بقضية التحريض على الدعارة.

حكم باستمرار حبس سما المصري 6 أشهر بقضية سب وقذف ريهام سعيد

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، برفض استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري لوقف حُكم حبسها 6 أشهر بقضية سب وقذف ريهام سعيد.

إحالة متهم للمحاكمة لتحقيقه كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه

أحال جهاز الكسب غير المشروع، وكيل وزراة سابق بصحة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته.

يتاجر في أجزائها.. عاطل يسرق درجات بخارية بأسلوب "مفتاح مصطنع"

خصص عاطل نشاطه في سرقة الدراجات البخارية النارية بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها للبيع، لكن جهات الأمن كانوا له بالمرصاد وضبطوه وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بعد 7 وقائع.. الداخلية تضبط سيدتين بتهمة نشل المواطنين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط سيدتين كونا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب جرائم النشل.

"كلبس بخط سولار".. الداخلية تضبط عصابة استولت على 7 طن مواد بترولية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها.