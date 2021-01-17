شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 7 حالات إصابة و7 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء 7 حالات إصابة و7 حالات أخرى شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، مساء اليوم، إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 270 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1382 حالة، وأصبح عدد الوفيات 80 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد البيان على حجز 12 حالة للعلاج بالمستشفيات و82 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

بدوره حذر الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، من زيادة عدد الاصابات نتيجة التهاون في اتباع الاجراءات الوقائية.

وطالب حمدي المواطنين بضرورة اتباع كافة الاجراءات وتعليمات الدولة حرصا على سلامتهم وعدم انتقال العدوى.