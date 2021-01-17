شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تفتتح 19 مسجدًا جديدً الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار خطتها لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، سيتم افتتاح (16) مسجدًا جديدًا، و(3) مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي (19) مسجدًا الجمعة القادمة 22 يناير 2021، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (757) مسجدًا حتى تاريخه.

والمساجد هي:

أولًا: مساجد الافتتاحات:

1ً . مسجد آل همام - السوالم - طهطا

وزارة الأوقاف

2.

مسجد آل جاسر - طهطا

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

3.

الميرة – المعابدة الغربية – أبنوب

وزارة الأوقاف

4.

النور المحمدي – الشنابلة - أبنوب

وزارة الأوقاف

5.

الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6.

الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7.

النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8.

روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9.

الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10.

اللطيف الخبير – تل زايد - البداري

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11.

البيطار – أبو شنب –إدارة أبشواي مديرية أوقاف الفيوم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12.

أحمد سليمان البحري – سيدي سالم مديرية أوقاف كفر الشيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.

فجر الإسلام – الحامول مديرية أوقاف كفر الشيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.

58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.

القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16.

مسجد آل صابر - الغردقة مديرية أوقاف البحر الأحمر

جهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الوادي الجديد

17.

السلام بباريس – إدارة باريس مديرية أوقاف الوادي الجديد

وزارة الأوقاف

18.

الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي

بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة

19.

آل غابة - الغابات - البلينا مديرية أوقاف سوهاج

وزارة الأوقاف