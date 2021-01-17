شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب»: استدعاء الحكومة في البرلمان يهدف لتطبيق المصلحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم تطبيق الدستور، واستدعاء الحكومة لتقييم أداءها خلال الفترة الماضية.

وأضاف السجيني خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما سيحدث هو من مظاهر الديمقراطية، وسيمارس الجميع سلطاته بما ينعكس على الأداء العام، ويهدف إلى تطبيق المصلحة العامة للدولة وينعكس على مصلحة المواطن.

وأكد أنه متفاءل بالمشهد العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء غدًا، ويلقي كلمة ويكون معه وزيري التنمية المحلية، والتموين، وسيتم حضور الوزراء تباعا وبناء على ذلك سيتم التقييم.

وتابع أن النوايا والإرادة صادقة بين النواب، لتقديم أداء برلمان عالي المستوى، تشريعيا ورقابيا، والقيام بالدور على الوجه الأكمل مع وجود ملفات لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، وتحتاج إلى الوقت، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بسبب تشريع وقانون التصالح بمخالفات البناء.

وأوضح أن اللجنة العامة بمثابة مجلس وزراء البرلمان، وتضم الرئيس، ووكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، والهيئات البرلمانية، مع اختيار عدد من الشخصيات للانضمام إلى هذه اللجنة، ويحضر فيها أمين عام المجلس، وتختص بكل ما يدور في المجلس وهي بمثابة “مطبخ المجلس” .

وقدم السجيني التحية لصاحب فكرة وجود ممثلين لأسر الشهداء والمصابين في الجلسات، مؤكدا أنها تجربة جيدة .