شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «النواب» يستدعي رئيس الحكومة و18وزيرًا في سابقة برلمانية أولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، قررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمدة أسبوعين.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من انعقاد اللجنة محاسبة مجموعة من الوزراء وتقييم الآداء، وسوف يتم استدعاء رئيس الوزراء و18 وزيرًا أمام النواب في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن «مجلس النواب الحالي مختلف بأدواته، ويمارس مهامه وسلطاته طبقا للدستور».

وأضاف موسى أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيكون غدا أمام البرلمان، ليكشف ماذا قدمت حكومته وماذا ستقدم، كما سيكون معه وزيري التنمية المحلية والتموين.

وأردف الإعلامي أحمد موسى أن كل وزير سوف يتم تحديد موعد له أمام البرلمان للحضور وجوبيا، ولن يتم قبول أي اعتذار من أي وزير عن عدم حضوره.

واستطرد موسى متسائلا: «هل هناك حاجة لوجود وزارة الدولة للإعلام خلال الفترة المقبلة في ظل وجود 3 هيئات تؤدي عملها على أعلى مستوى، وهل أدى الوزير المهام المكلف بها؟».

واستكمل: «وهل يمكن لشخص أن يكون مسئولا عن مكانين مهمين وهما وزارة الدولة للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي هل نحن في حاجة بمصر أن يمسك المسؤول منصب واتنين وسبعة عشرة».