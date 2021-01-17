شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 2 من أهم المدونين ببريطانيا يزوران معالم القاهرة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار إنه في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لـ2 من أهم المدونين والمؤثرين في المملكة المتحدة في مصر، تنظيم زيارات على مدار اليومين الماضيين للإثنين لمنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، بالإضافة إلى زيارة عدد من معالم القاهرة التاريخية منها قلعة صلاح الدين الأيوبي وجامع محمد على بالقلعة، ومسجد أحمد ابن طولون.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن المدونين أعربا عن انبهارهما بالحضارة المصرية القديمة وإعجاز المصريين القدماء في بناء الهرم ونحت تمثال أبوالهول، كما أبديا إعجابهم بتميز العمارة الإسلامية وطراز الفن الإسلامي، مشيرة إلى أنهما التقطا العديد من الصور التذكارية والفيديوهات بهذه الأماكن السياحية والأثرية ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن المقرر أن تستكمل الهيئة تنظيم البرنامج السياحي لهذين المدونين ليتضمن زيارة عدد من المناطق الأثرية منها شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومصر القديمة، بالإضافة إلى زيارة مدينة شرم الشيخ والقيام بتجربة سياحية متميزة بها من خلال الرحلات البحرية والأنشطة السياحية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعوة أهم وأشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم لزيارة مصر وتعريفهم بالأنماط والمقومات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن المدونين البريطانيين كانا قد وصلا مطار القاهرة مساء يوم الجمعة الماضية في زيارة تعريفية لمصر تستمر لمدة أسبوع، وتبلغ نسبة متابعيهم ما بين 600 ألف متابع إلى 835 ألف متابع ونصف مليون متابع.