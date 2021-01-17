شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: عودة الحياة إلى طبيعتها بـ«شمال سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مواطنى المحافظة يجنون حاليا ثمار الأمن والاستفزاز، حيث عادت حياتهم إلى طبيعتها، رغم أن المواجهة مع الإرهاب لم تكن سهلة، وتكلفتها كانت كبيرة على الجميع لكن تم تحقيق الانتصار.

وأضاف المحافظ، في تصريحات، أن المحافظة بدأت تتجه بقوة نحو التنمية المجتمعية، من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية حيث يتم استبدال «التوك توك» بسيارات فان جديدة مقابل سداد مقدم بسيط وأقساط شهرية. من جانبهم، أشاد المواطنون بجهود القوات المسلحة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، خاصة أن عودة العمل على سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز وكذلك البنزين والسولار مجددًا وفرت عائدا ماديا للإنفاق على الأسر مع عودة الدراسة إلى المدارس، مع عودة الأسواق وسط توافر لجميع السلع.

كما أشاد المواطنون بافتتاح عدد من المشروعات مثل محطة تحلية مياه الريسة وإنشاء مدينة رفح الجديدة البالغ مساحتها 535 فدانا.