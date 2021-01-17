شكرا لقرائتكم خبر عن 45 غرامة مالية لعدم ارتداء الكمامة بالداخلة وباريس في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الوادي الجديد توقيع ٤٥ غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش بمركزي الداخلة وباريس بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحد من إنتشار فيروس كورونا. وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قد شدد امس الأول على تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 153,741

تعافي 121,072

وفيات 8,421