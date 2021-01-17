أخبار مصر

45 غرامة مالية لعدم ارتداء الكمامة بالداخلة وباريس في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادي الجديد توقيع ٤٥ غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش بمركزي الداخلة وباريس بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحد من إنتشار فيروس .

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قد شدد امس الأول على تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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