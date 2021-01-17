شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الصحفيين بكفرالشيخ تنعي طليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت رابطة الصحفيين بكفرالشيخ الكاتب الصحفي أحمد طليس، مراسل جريدة الجمهورية وعضو الرابطة، الذي وافته المنية الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الرابطة في بيان إن «الزميل أحمد طليس رحمه الله رغم تميزه في مجال الصحافة إلا أنه يعد واحدًا من أعلام الثقاقة والشعر والأدب، وكانت له مواقف وطنية لا يحيد عنها، كما كان يتميز بحسن الخلق ويسعى لقضاء حوائج الناس».

واختتم البيان: «ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الزميل بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».