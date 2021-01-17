شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سويسرا لكرة اليد يزور منطقة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار الهرم، مساء الأحد، منتخب سويسرا لكرة اليد المشارك في النسخة الـ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

وحرص الفريق السويسري على زيارة منطقة الأهرامات وأبوالهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر. كما سجلوا زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.