شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق الكتروني: خسائر واتساب كبيرة جدا بسبب القرارات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عبدالغني، الخبير في مجال التسويق الإلكتروني، أن تطبيق واتساب أصبح منصة منفرة جدا بعد قراراتها الجديد باستخدام كل ما يخص مستخدميها في مجال الإعلانات والتسويق وهو ما يعد انتهاك للخصوصية رفضه معظم مستخدمي تطبيق التواصل الشهير حتى بعد اعلان المنصة الشهيرة تأجيلها لتنفيذ هذه القرارات بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بخروج المستخدمين من التطبيق

وأشار عبدالغني، في تصريحات لقناة «الحدث»، إلى أن واتساب بهذه الخطوات سيقدم لمعظم الشركات معلومات تسويقية هامة جدا تكلفهم المليارات كي يفهموا سلوك المشتري حتى يضعون خطط تسويقية تتناسب مع هذا السلوك مما ينعكس على مبيعاتهم ومكاسبهم وهذا كله طبعا برعاية فيسبوك التي اشترت تطبيق واتساب ب 19 مليار دولار.

وتوقع الباحث في مجال التسويق الإلكتروني تراجع واتساب عن هذا القرار قريبا جدا بعد وجود نزوح جماعي من التطبيق الشهير خوفا على الخصوصية وخاصة بعد انتشار أنباء عن وجود مجموعات خاصة قد تم تسريب تفاصيلها على موقع جوجل.

ويرى محمد عبدالغني أن واتساب حاليا في سباق مع الزمن للعودة سريعا في هذا القرار وإلا ستخسر عدد كبير من المستخدمين الذين بدأوا في البحث عن بدائل مناسبة عن التطبيق الشهير ومنها تطبيق سيجنال الذي جمع ملايين المستخدمين في الساعات الماضية بعد قرارات واتساب المثيرة للجدل.