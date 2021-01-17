شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالعامرية غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق الحي.

وقال «الشيخ» في بيان، إن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة على جسر ترعة النوبارية عبارة عن مرسي ملاحي ومبني إداري مكون من غرفتين من طوب مباني بمساحة ١٥٠ مترا كما تم التحفظ على خلاطة والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال المخالفة.

وتحرر المحضر اللازم واتُخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة، وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية

بالصور- حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضى أملاك الدولة بالعامرية غرب الاسكندرية