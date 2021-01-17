شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 119 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وفض 7 سرادقات عزاء وأفراح ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم غنيم، محافظ بني سويف، إنه تم تحرير 119 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية «سناتر»، وتم إغلاق 93 منشأة بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وطالب المحافظ المواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة وأهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتًا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.