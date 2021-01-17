وفد المرشدين السياحيين يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من المرشدين السياحيين متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية اليوم الأحد برفقة الدكتور خالد غريب شاهين رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار في جامعة القاهرة وأحمد محمد أحمد نورالدين، رئيس النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة.

وكان في استقبال الوفد صفاء فاروق مدير عام المتحف، وإنچي حمدي وكيل المتحف لشئون الأثاريين، وقدمت مروة ربيع أمين المتحف شرحا وافيا للمجموعة خلال جولتها داخل المتحف حيث تعرفوا على مقتنيات المتحف وعمارته الفريدة.

وفي نهاية الزيارة أبدى الجميع إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف الثمينة ومقتنيات الاسرة العلوية، كما تمّ إلتقاط مجموعة من الصور التذكارية للمجموعة في نهاية الجولة.

وجرت الزيارة وسط التزام تام بتطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كورونا ( COVID-19 ).

وفد من المرشدين السياحيين يزور متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية ويشيد بمقتنيات الاسرة العلوية (صور)