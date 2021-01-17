شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميون الأفارقة» يزورون العاصمة الإدارية الجديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام وفد الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان، الأحد، بجولة ميدانية في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن فعاليات البرنامج التثقيفى والسياحى للدورة التدريبية المتخصصة التي تعقدها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

بدأت الجولة بعرض توضيحى للأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية، كما تناول العرض ضخامة العمل وحجم الإنجازات التي تمت في فترة قصيرة للغاية، والرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابه الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والحى الحكومى ومنطقة الأبراج السكنية ومدينة الفنون والثقافة التي تعد أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط.

وأعرب الوفد الإعلامى عن انبهاره بالإنجازات الموجودة على أرض الواقع في العاصمة الجديدة، متمنيا نقل هذه الخبرات لإحداث التنمية والتطوير لمستقبل جنوب السودان.