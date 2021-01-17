شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت ورشة العمل التي نظمها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بقنا«برايم» بمديرية الزراعة تحت عنوان «مدى فعالية الخدمات الإرشادية الحالية وما يرتبط بها من معوقات واقتراحات التطوير»، بعدد من التوصيات منها تخفيف العبء الملقى على كاهل المرشد الزراعي، واستقلال أجهزة حماية الأراضي عن منظومة الإرشاد الزراعي في الجمعيات والوحدات الزراعية حتى لا يصبح المرشد الزراعي هو الحكم والجلاد في نفس الوقت.

كما أوصت الورشة، بربط منظومة الإرشاد بالمراكز البحثية والتنسيق الدائم فيما بينهم، مع زيادة الموارد المتاحة لأداء الخدمات الإرشادية، وتخصيص ميزانية مستقلة للصرف منها على البرامج التدريبية، وصقل مهارات المرشدين الزراعيين لتتواكب مع التطور العصري واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

توصيات ورشة عمل عن القدرات التسويقية للمزارعين

وأوصت أيضاً بالتنسيق مع الجامعات المصرية لتكليف خريجين الكليات والمعاهد الزراعية للعمل بالمنظومة الإرشادية وتدريبهم لمعاونة الأجهزة الإرشادية كخدمة عامة، والتشبيك بين أجهزة الإرشاد الزراعي ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، مع تفعيل دور المرأة في الخدمات الإرشادية، وإنشاء وحدات للتنمية الريفية بمديريات الزراعة تحت إشراف الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، وتدريب طلبة كليات الزراعة والمعاهد الزراعية لربطهم بسوق العمل، وعمل أقسام للتصنيع الزراعي داخل مديريات الزراعة لتفعيل دور المرأة، وتشديد الرقابة على الشركات والمؤسسات التي تسوق الخدمات الإرشادية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وتناولت ورشة العمل، أهم المعوقات التي تتعلق بمنظومة الإرشاد الزراعي والمرشدين الزراعيين، والتي تمثل أهمها في «وجود فجوة بين أجهزة البحث العلمي وأنظمة الإرشاد الزراعي، قلة عدد المرشدين وخاصة في الوحدات الزراعية، مع كثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم، إسناد أعمال حماية الأراضي للمرشد الزراعي أدى لنفور المزارع منه، قلة الإمكانيات المتاحة، ضعف الموارد والتمويل للتدريب، ما يؤثر سلباً على كفاءة المرشد، صعوبة الرصد والتقييم والتقويم لأداء المزارعين».

كما تضمنت المعوقات تقليص الحقول الإرشادية وحقول المشاهدة فلا تتناسب مع الزمام المنزرع ولا تغطى كل أنواع المحاصيل، انتشار بعض الشركات التي تسوق الخدمات الإرشادية ومستلزمات الإنتاج دون خبرات وبعيداً عن مرأى ومسمع المختصين بوزارة الزراعة، انعدام التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمنظومة الإرشادية، عدم المرونة في تطوير البرامج الإرشادية نتيجة المركزية، وعدم كفاية التقنية الحديثة ونقص الخبراء في تطبيق التكنولوجيا الحديثة«.

وقالت المهندسة إيمان محمد، مدير المشروعات التنموية لقطاع الزراعة بقنا، ومدير وحدة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، إن مشروع برايم يولى المرأة الريفية والمزارع الصغير والشباب من الجنسين أولى اهتماماته، حيث استطاعت المرأة من خلال مشروع برايم الانخراط في خطط التنمية وريادة الأعمال وأصبح لها دور فاعل في المجتمع، وبلغت نسبة المرأة المستفيدة من خدمات المشروع على مدى ثمانية سنوات حوالى ٣٠% سواء من التدريبات أو بقروض من المشروع لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة أو متناهية الصغر، أو الفرص التسويقية المتاحة من خلال المشروع.