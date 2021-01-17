شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أكثر من 8 آلاف سيدة خلال مبادرة «صحة الأم والجنين» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن مبادرة صحة الأم والجنين قد نجحت في الوصول لأكثر من 8000 سيدة من السيدات الحوامل حتي الآن.

وذكر «تواضروس» في بيان، الأحد، أن المبادرة تهدف للكشف عن السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض والتي تنتقل من الأم إلى الجنين والتي من أهمها فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبدي B ومرض الزهري.

مبادرة الكشف على صحة المرأة بقنا

واضاف أن الفريق الطبي المدرب على الكشف عن السيدات يلتزم باتباع جميع وسائل الحماية ومكافحة العدوي أثناء الكشف عن السيدات.

مبادرة الكشف على صحة المرأة بقنا

وذكرت الدكتورة سمية حسن محمد، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أن المبادرة لا يقتصر دورها على الكشف عن هذه الأمراض فقط ولكن تشمل الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل وكذلك التوعية والإرشاد مؤكده على أن المبادرة تتم في 150 وحدة صحية موزعة على مستوي المحافظة.

مبادرة الكشف على صحة المرأة بقنا