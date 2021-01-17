شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي لحالة بناء مخالف في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرفَت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على التصدي لحالة مخالفة بناء دور سادس علوي، حيث تمت إزالة الشدة الخشبية والتحفظ على الأخشاب.

كما اتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالف بشارع الاستاد الرياضي خلف هندسة الري، بحضور نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات محاسب السيد عبدالستار، وفريق العمل المعاون والادارة الهندسية قسم المخالفات والمتابعة الميدانية.

وأكدت ماضي أنها لن تسمح لأي شخص أيًا كان بالبناء المخالف أو التعدي بالبناء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.