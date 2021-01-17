شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يكرّم المشاركين في «الكشف عن الأنيميا والتقزم» بنقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الأحد، المنظومة الطبية بمدينة نقادة لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين رافقه خلالها الدكتور عماد رشدي مدير الادارة الصحية بالمدينة.

قام نائب المحافظ بالمرور على مستشفى نقادة المركزي ووحدتي كومبلال وكوم الضبع حيث قام بتفقد بعض الأقسام بهم ( الاستقبال والعظام والصيدلية والأسنان وطب الأسرة والمعمل ) وقد تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه فضلا عن تأكده من التزام الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى والوحدات الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، شارك عمر في لقاء التكريم الذي أعدته الإدارة الصحية بالمدينة للمشاركين في أعمال المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة حيث أنهوا فحص وإدخال بيانات ٩٤٪ من الطلاب المستهدفين وقام نائب المحافظ بتسليمهم دروع تقديرا لجهدهم المبذول.