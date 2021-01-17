عضو اللجنة العامة للبرلمان: أمامنا عدد كبير من المناقشات المهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عقب اختياره عضوًا في اللجنة العامة بمجلس النواب، إنه يقع على عاتق اللجنة مناقشة عدد كبير من القضايا المهمة، مضيفًا أنه سيكون لها نقاشات مثمرة وأوراق بحثية لأي قضية.

وأضاف يونس في تصريحات له، اليوم الأحد، أن عضويته في اللجنة بمثابة تكليف له في ظل اختصاصات اللجنة التي تناقش الموضوعات العامـة والأمـور المهمة، التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.