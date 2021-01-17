السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن على 8 متهمين لاتهامهم بإدارة جماعة إجرامية منظمة في الإتجار بالبشر، بدائرة قسم منشأة ناصر، بأحكام تتراوح بين 5 سنوات لـ 15 سنة.

وعاقبت المحكمة "مصطفى. ر" طبيب بشري بالسجن 15 سنة، وغرامة 500 ألف و"خالد. ي" يعمل سكرتير طبيب بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف.

وعاقبت كل من "إبراهيم. س" بدون عمل، و"سامح. ر" شريك في مقلي، و"رامي. س"، و"أشرف. ي" نجار مسلح، و"مصطفى. م" سواق، و"مصطفى. ا" صاحب معرض سيارات، بالسجن 5 سنوات وغرامة لكل متهم 200 ألف جنيه.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم "إبراهيم محمد، آية بلبل، فاطمة عدلي"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي؛ كلية من المجني عليه الأول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها "آية بلبل"، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.