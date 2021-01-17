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مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت إدارة مباحث التموين مصنعا غير مرخ لإنتاج الأدوات الكهربائية بالجيزة، وأمكن ضبط الميدر المسؤول عنه.

وشملت المضبوطات 28 ألفا و300 قطعة أجزاء كشاف و15 ألف عبوة فارغة و4 آلاف قطعة كشاف ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة.

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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