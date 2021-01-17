شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بطريق نقادة الأقصر الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أعمال الرصف التي تجري بطريق نقادة الأقصر الزراعي، وذلك خلال جولته الميدانية لمدينة نقادة، برفقة ياسر حمادي رئيس مجلس مدينة نقادة، ومسؤولي مديرية الطرق والنقل.

وأوضح نائب المحافظ أن الطريق يجرى رصفه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ويبلغ طوله ٣٢ كم بتكلفة مالية تصل إلى ٥٠ مليون جنيه منها ٢٢ كم داخل نطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من رصف ١٥ كم من إجمالي طول الطريق.

وأشار عمر إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.