شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: دفعنا بـ 20 ألف فريق طبي لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن اللقاحات المتعاقد عليها حصلت على موافقة الطوارئ وتم التأكد من فاعليتها.

وأضافت «زايد»، خلال مقابلة خاصة مع «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الوزارة دفعت بـ 20 ألف فريق طبي لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع القومي للأمصال في حلوان، مؤكدة أنه يضم 35 ثلاجة من ضمنهم ٢٧ ثلاجة تبريد بسعة ١١٠٠ متر مكعب مكعب، و٨ ثلاجات تجميد بسعة ٢٠٠ متر مكعب، وجميعها تم تحهيزها بجودة وكفاءة عالية، فضلا عن ٣٠ مخزنا بسعة ١٤٩٥٠ متر مكعب.

وأشارت إلى أن المجمع تم إنشاؤه على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، ويعد من ضمن الإنشاءات الجديدة المُدرجة بخطة وزارة الصحة والسكان.