شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 775 مترًا بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بأن رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومي، كل في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال المرور اليومى لرؤساء القري، تمكنت الوحدة المحلية للبعيرات برصد 3حالات بناء في المهد على أراضى زراعية بمساحة 450متر وتم ازالتها فورا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تمكنت الوحدة المحلية بالضبعية من رصد حالتي بناء في المهد على أراضى زراعية بمساحة 375متر وتم ازالتها فورا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
وشدد رئيس المدينة على أهمية المرور اليومى طوال أيام الأسبوع وعمل ورديات عمل أثناء الجمع والعطلات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
153,741
-
تعافي
121,072
-
وفيات
8,421