شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 775 مترًا بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بأن رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومي، كل في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال المرور اليومى لرؤساء القري، تمكنت الوحدة المحلية للبعيرات برصد 3حالات بناء في المهد على أراضى زراعية بمساحة 450متر وتم ازالتها فورا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالضبعية من رصد حالتي بناء في المهد على أراضى زراعية بمساحة 375متر وتم ازالتها فورا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وشدد رئيس المدينة على أهمية المرور اليومى طوال أيام الأسبوع وعمل ورديات عمل أثناء الجمع والعطلات.