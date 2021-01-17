شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص سقوط الأمطار في محافظتك طوال أيام الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية (مطروح -الضبعة-اسكندرية-ادكو -بلطيم -برج البرلس)، وأيضًا على مناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

ويشهد اليوم الأحد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

فيما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وقال محمود شاهين ،مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء خلال الأيام القادمة .

- الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لفرص أمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا

حالة الطقس بالقاهرة 17 يناير 2021

حالة الطقس بالقاهرة 17 يناير 2021

حالة الطقس بالقاهرة 17 يناير 2021

حالة الطقس بالقاهرة 17 يناير 2021

حالة الطقس بالقاهرة 17 يناير 2021

حالة الطقس بالقاهرة 17 يناير 2021

حالة الطقس بالقاهرة 17 يناير 2021