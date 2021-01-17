شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على الصحة العامة.. فض سوق كفر المرازقة في قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، أعمال الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، كما فضّ سويقة كفر المرازقة بقيادة حملة من مركز مدينة قلين ومركز الشرطة والوحدة المحلية بكفر المرازقة.

كما تابع -بحسب بيان الأحد- حملة تموينية للتأكد من البيع بالسعر الرسمي للسلع، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق وإدارة التموين والصحة والطب البيطري، وتم تحرير محاضر للمخالفات المتنوعة ما بين عدم إعلان أسعار ولحوم مكشوفة وبدون ترخيص، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.