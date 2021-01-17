شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع ٤ منشأت مخالفة وإعدام أغذية فاسدة فى حملة بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بحافظة الاسكندرية حملة مكبرة اليوم الاحد بنطاق حي منتزه ثان، على المنشآت والمطاعم والمقاهى، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

شارك في الحملة ممثلين عن كل من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

ومن جانبه قال اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، ان الحملة أستهدفت المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع ٤٥ وأسفل كوبري ٤٥ وشارع مصطفى كامل، وأسفرت عن إغلاق وتشميع ٤ منشآت مختلفة وعمل ٦ محاضر صحية وتموينية للمحال والمطاعم المخالفة بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية.

وأضاف «بهجت» انه تم رفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام وتم التحفظ على ٧٤ حالة أشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.

وخلال الحملة وجه السكرتير المساعد ةمحافظة الاسكندرية بإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ،وتحرير محاضر لعدم وجود إشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات. وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.