شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع ٤ منشأت مخالفة وإعدام أغذية فاسدة فى حملة بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بحافظة الاسكندرية حملة مكبرة اليوم الاحد بنطاق حي منتزه ثان، على المنشآت والمطاعم والمقاهى، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
شارك في الحملة ممثلين عن كل من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».
ومن جانبه قال اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، ان الحملة أستهدفت المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع ٤٥ وأسفل كوبري ٤٥ وشارع مصطفى كامل، وأسفرت عن إغلاق وتشميع ٤ منشآت مختلفة وعمل ٦ محاضر صحية وتموينية للمحال والمطاعم المخالفة بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية.
وأضاف «بهجت» انه تم رفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام وتم التحفظ على ٧٤ حالة أشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.
وخلال الحملة وجه السكرتير المساعد ةمحافظة الاسكندرية بإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ،وتحرير محاضر لعدم وجود إشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات. وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.
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