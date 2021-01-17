شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز رئيسًا شرفيًا للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز مشاركته في المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، حيث يفتتح المنتدى باعتباره الرئيس الشرفي للدورة الحالية للمنتدى، الذي يضم مشاركة أكثر من 50 جامعة ومركز بحثي عالمي وإقليمي، علاوة على مشاركة أكثر من 200 صحفي وباحث إعلامي.

وقال البروفيسور المصري في تصريحات صحفية، الأحد، إن «المنتدى فرصة للتعرف على آخر ما توصل إليه العالم في مجال الذكاء الصناعي بما يخدم الإنسان بالدرجة الأولى، ونحن في أشد الحاجة الآن لتسخير التكنولوجيا وكل ما تنتجه تلك التقنيات من أدوات وحلول فعالة، تساعد على مواجهة التحديات سواء في المجالات الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية وغيرها، فالعديد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي تساهم بشكل كبير في تصميم مستقبل الإنسان، ونمو كافة المجتمعات الإنسانية مرهون بما يقدمه العلم من أدوات كل يوم».

وأضاف أن «أزمة كوفيد-19 كشفت عن الدور الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير حلول جديدة سهلت حركة الإنسان، ومتابعة حياته اليومية رغم الإغلاق العام في العديد من الدول، ومن خلال المنتدى سوف نستشرف مستقبل أدوات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الثورة الصناعية الرابعة في توفير حلول جديدة أكثر فاعلية وأكثر قوة في خدمة الإنسان بمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين».

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي للمنتدى على دور المنتدى هذا العام في استشراف ثورة الإعلام الجديدة، متوافقة مع تقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، قائلًا: «نحن فخورين بانضمام العالم المصري الكبير البروفسور فاروق الباز للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء، وممتون جدًا لتلك المشاركة التي سوف تثرى دور المنتدى عالميًا، وتفتح آفاقًا جديدة لانضمام علماء وباحثين من مختلف الجامعات حول العالم، فالمنتدى يحمل رسالة علمية تُركز على الاستفادة القصوى من كافة أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان».

ينطلق المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته الأولى والذي تنظمه مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في مدينة دبي يومي 29 و30 مارس القادم.

وسيتم بحث عدة موضوعات عبر 5 محاور أساسية من خلال المنتدى من أجل إيجاد أفضل السبل لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وسائل الإعلام.

كانت اللجنة العلمية للمنتدى قد أغلقت باب المشاركات البحثية قبل أيام، وبدء العمل في الأبحاث التي لاقت قبولا باللغتين العربية والإنجليزية في مجال الثورة الصناعية الرابعة وصحافة الذكاء الاصطناعي وصحافة الجيل السابع والتي ستنشر في إصدار خاص بالمنتدى.

كما يرعى المنتدى جائزة صحافة الذكاء الاصطناعي والتي تضم 5 فئات وهي أفضل عمل إعلامي مقدم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأفضل مؤسسة إعلامية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأفضل ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وأفضل بحث علمي في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي وأخيرا شخصية العام من العلماء الذين كانت لهم اسهامات كبيرة في هذا المجال.