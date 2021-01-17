شكرا لقرائتكم خبر عن «إسنا» تشنّ حملة نظافة لإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، الأحد، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة لرفع الأتربة والمخلفات الصلبة من الطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وخلال الحملة تم رفع الاتربة والمخلفات الصلبة بطريق الخور ومدخل القرية ومنطقة المكسر بالمدينة وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

وشدد رئيس المركز على قسمي النظافة والإشغالات بتحرير محاضر لكل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات.

جاءت الجملة في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.