شكرا لقرائتكم خبر عن «إسنا» تشنّ حملة نظافة لإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، الأحد، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة لرفع الأتربة والمخلفات الصلبة من الطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وخلال الحملة تم رفع الاتربة والمخلفات الصلبة بطريق الخور ومدخل القرية ومنطقة المكسر بالمدينة وذلك بجانب تفريغ الحاويات.
وشدد رئيس المركز على قسمي النظافة والإشغالات بتحرير محاضر لكل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات.
جاءت الجملة في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.
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