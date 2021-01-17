شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ بأرض البرماوي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة أرض البرماوي بمدينة دسوق، في كفر الشيخ، هبوطا أرضيًا مفاجئا بعمق كبير، في منطقة آهلة بالسكان، الأمر الذي أثار الفزع بين أهالي المنطقة.

وبحسب بيان، الأحد، وجهت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على الفور أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، بسرعة التنسيق مع مسؤولي منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبوزور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق، والتعامل الفوري مع هذا الهبوط المفاجئ الكائن بنهاية شرع الغفران بارض البرماوي أمام مصنع الصعيدي وانهاء المشكلة سريعًا، بسبب أهمية هذه المنطقة باعتبارها طريقا عاما للمارة.

وعلى الفور تم إحضار مقاول الشركة وسرعة التعامل الفوري اللازم تجاه هذا الهبوط المفاجئ.