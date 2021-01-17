شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز الطبي الحضري بجهينة وأعمال تطوير المستشفى المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، المركز الطبي الحضري بمركز جهينة، والذي يعمل كبديل لمستشفى جهينة المركزي لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، وذلك ضمن جولاته واللجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقى، للمرور على المستشفيات والتأكد من إستعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا.

وبحسب بيان، الأحد، تفقد نائب المحافظ، صيدلية المركز الحضري، ومخزن الأدوية، للإطمئنان على وجود العلاج بكميات مناسبة للمواطنين المترددين على المركز، كما تفقد كذلك «غرفة العزل، وبنك الدم، وقسمى الأشعة، والحضانات»، مشيدا بالتزام الأطقم الطبية بالمركز الحضري بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وموجها بالإهتمام بمستوى النظافة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والعمل على سرعة الأداء في استقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما تابع أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى جهينة المركزي، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 80%، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل المعوقات للانتهاء من تلك الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

ورافق نائب المحافظ- خلال جولته- أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة، والدكتور علاء غفير، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور عمر عبدالجابر، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد أبوالفتوح، مدير المستشفى.