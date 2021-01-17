شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يطالب بتنظيم إجراءات الصيد خارج الحدود منعًا للهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مجدى عبيد، أمين حزب المحافظين بكفرالشيخ، بتنظيم اجراءات الصيد خارج الحدود منعا للهجرة الغير شرعية خاصة بعد احتجاز مركبى صيد مصريتين بعد دخولهم المياه الإقليمية مرتين خلال شهر واحد .

وقال «عبيد» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه «لابد من تزويد مراكب الصيد بأجهزة اتصالات حديثه لربطها مع الأجهزة المعنية في مصر، وتوفير أجهزة ملاحية حديثه لمتابعة سير مراكب الصيد لضبط عمليات الصيد وللحفاظ على أطقم المراكب ،ومنع استغلال مراكب الصيد في الهجرة غير الشرعية وفي الاستخدامات التي يمكن ان تضر بأمن الوطن».

جدير بالذكر إنه تم احتجاز مركب صيد مصرية الجمعة قبل الماضية بعد دخولهما المياه الإقليمية التونسية بغرض الصيد، الأمر الذي دعا السلطات التونسية إلى توقيفهم والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.