شكرا لقرائتكم خبر عن «طب المنوفية» تنشر بحثًا إحصائيًا يساعد في التشخيص والوقاية والعلاج من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى مجموعة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب، نشر بحث دولي بالمجلة الدولية للجمعية الأمريكية لأشعة الطوارئ يشمل دراسة تحليلية إحصائية للنواحي الفسيولوجية المرضية لمرضي فيروس كورونا، وفق مراحل الإصابة بالمرض، وذلك لتقديم قيم مرجعية ذات دلالات إحصائية تساعد على التشخيص والوقاية والعلاج من الفيروس المستجد.

وبحسب بيان، الأحد، شمل البحث مائة وثمانية وعشرين مريضاً مصابين بفيروس كورونا المستجد ما بين مراحل أولية ومتوسطة ومتقدمة من الإصابة بالمرض تم إجراء الفحوصات الأزمة لهم والسمات الإكلينيكية والفحوص المعملية والإشعاعية بالتصوير بالأشعة المقطعية متناهية الدقة.

وأكد البحث تنوع الأعراض الإكلينيكية للمرضى ما بين حمى وكحة جافة وآلام بالعضلات وإرهاق وصعوبة في التنفس والتهاب بالحلق وإسهال.

وأظهرت نتائج تحاليل الدم تناقصاً ملحوظاً في الخلايا الليمفاوية وخلايا كرات الدم البيضاء خاصة مع المرضى في المراحل المتقدمة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كما وجد ترابطاً إحصائياً عكسياً بين مراحل الإصابة بالمرض وعدد الخلايا البيضاء والخلايا الليمفاوية وخلايا الدم الحمراء ومستوي الهيموجلوبين في الدم وحجم خلايا الدم الحمراء وعلي الجانب الأخر فقد وجد ترابطاً إحصائياً طردياً بين مراحل الإصابة بالمرض ومستوي الحديد في بلازما الدم وبروتين سي التفاعلي ومدى تضرر الرئتين بحسب ما أظهرته نتائج الأشعة المقطعية متناهية الدقة.

وجاءت عامة الزجاج المصنفر (pulmonary GGO) والأصلد الرئوي (air space consolidation) كأكثر الدلالات الإشعاعية المقطعية شيوعاً في الرئتين في المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وانتهت الدراسة إلى أن السمات الإكلينيكية والفحوص المعملية والإشعاعية بالتصوير بالأشعة المقطعية متناهية الدقة المميزة للإصابة بفيروس كورونا المستجد إذا ما تم الربط بينها فسوف تمكن أطباء الأشعة والأطباء المعالجون من تشخيص المرض وعلاجه بشكل دقيق وسريع في مراحله الأولى.

وشارك في البحث د. سامح عزب ود. أشرف زيتون ود. زينب قاسمي ود. سوزان عمر ود. سوزي فايز ود. كريم صقر ود. طارق فوزي من أقسام الأشعة وطب المجتمع والصحة العامة والفسيولوجيا الإكلينيكية بكلية طب المنوفية بمصر وكلية العلوم الصحية أونتاريو بكندا.