شكرا لقرائتكم خبر عن «الشوربجي» و«الشيخ» يفتتحان أول صالون ثقافي للهيئة الوطنية للصحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فاعليات أول صالون ثقافي تنظمه الهيئة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

وفي البداية، رحب عبدالصادق الشوربجي بالحضور، مؤكدا أن هذا الصالون الثقافي هو بداية لسلسلة من اللقاءات المستمرة التي تعتزم الهيئة عقدها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن تنظيم هذا الصالون الثقافي يأتي انطلاقا من إدراك الهيئة لأهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أساليب الإدارة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المؤسسات الصحفية القومية وأهمية تأهيل الكوادر من الصف الثاني لتولي مواقع الإدارة العليا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة، قد قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم ما يزيد عن 35 دورة تدريبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية، من صحفيين وإداريين، وعمال، في مجالات الإدارة المالية، والمحاسبية والتسويق والطباعة وفنون التحليل الصحفي المختلفة وغيرها من المجالات المتعلقة بالعمل الصحفي.

كما أكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم عدد كبير من الدورات المتخصصة في إطار خطة الهيئة للارتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات الصحفية وتأهيلهم وفقاً لأحدث نظم الإدارة الحديثة.

من جانبه، أعرب الدكتور صالح الشيخ، عن سعادته بافتتاح أول صالون ثقافي للهيئة والمناقشات الثرية التي تخللت اللقاء، وعكست حرص الحضور على متابعة ما أنجزته الدولة المصرية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة والتطلع للمعاونة وتقديم الدعم الإعلامي لتعريف المواطنين بالجهود المبذولة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها الشكر للأستاذ عبدالصادق الشوربجي على الدعوة الكريمة وإتاحة هذه الفرصة للقاء القيادات الصحفية المتميزة.

وتحدث رئيس الجهاز، خلال الصالون عن التحديات التي تواجه المؤسسات في العالم، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ إصلاح إداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الشيخ، على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل مطالب وطموحات المواطنين لصناع القرار وواضعي السياسات العامة.. موضحا أن الحكومة المصرية أعلنت خطتها للإصلاح الإداري في عام 2014، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتعامل مع عدد من التحديات المحلية التي تواجه الإدارة العامة في مصر، وأهمها تعقد الهيكل التنظيمي للمؤسسات.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتنفيذ خطة الاصلاح الإداري في جميع محاورها بالتوزاي، ومنها إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشئه الجهاز لتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في أدنى الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ، المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، والذي يهدف إلى تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة والجامعات والمحافظات.

كما تطرق إلى شرح التطبيق الالكتروني«كيمت»، الذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين، بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، ويتم تجربته حالياً من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.

و تطرق أيضا، إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ مشيرًا إلى أن «طاقات» ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

كما استعرض رئيس الجهاز، مشروع الذاكرة المؤسسية، الذي أوشك الجهاز على الانتهاء منه، ويهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، وأيضا منظومة التراسل الرقمي الداخلي والتي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها، حيث ستكون بديلاً عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.

واتفق الشوربجي، والشيخ، على بدء خطوات تقييم عدد 2500 من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، كدفعة أولى بهدف تقييمهم وتحديد قدراتهم ومهاراتهم الإدارية واحتياجاتهم التدريبية المستقبلية، كوسيلة للارتقاء بأدائهم المهني وخلق صف ثاني من الكوادر مؤهل لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

وفي نهاية اللقاء، كرم الشوربجي، الدكتور صالح الشيخ، حيث أعطاه درعا لجهوده المتميزة والمتواصلة، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق.