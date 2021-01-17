شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء تفقده بعض المشروعات.. رئيس مدينة بالأقصر يطلب الشرطة لسائق «سيارة مجاري» يفرغ حمولتها بالزراعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر الأحد، أعمال تمهيد ورصف الطريق الجانبي لخط السكة الحديد الشرقي والذى تتم اعمله تحت اشراف يوسف احمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس روماني ظريف مدير هندسة صرف الأقصر بالتعاون بين مجلس مدينة الزينية وهندسة صرف الأقصر في اطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والري.

وأوضح رئيس مدينة الزينية في بيان، الأحد، أن الأعمال تستهدف رفع تراكمات تطهير مصرف المدامود من الكيلو 4.200 وتنفيذ حدود النزع لتوسيع الطريق المؤدي لمعبدالإله مونتو من عرض 3 متر لعرض 14 متر وربط جديد للوحدات المحلية مع محور شمال الأقصر الجديد وتعاون المواطنين ومزراعي المنطقة.

في سياق متصل أثناء تفقد الهواري عددًا من مشروعات المدينة لوحظ قيام أحد سيارات الكسح الخاصة بدون لوحات معدنية بتفريغ مياه الصرف الصحي بالزراعات بحدود قرية الزينية بحري فتم منعها من المغادرة واستدعاء مسؤول البيئة وقوة من نقطة شرطة الزينية والتحفظ عليها وعلي السائق وتحرير محضر، كما تم تحرير محضر لاحد المواطنين لإشعال نيران بسفير القصب والموز، الأمر الذي تسبب في تصاعد الدخان الكثيف.