شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن عن منح دكتوراه مقدمة من الجامعات الصينية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية التي تم اهدائها لشباب الباحثين للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسب الآلي والتجارة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة والجامعات الصينية (شيان- ووهان- وسط الصين- ووهان للتكنولوچيا).

وقال «الجيزاوي»، في بيان صحفي الأحد، إنه يجب على المتقدمين أن يكونوا من المعيدين أو المدرسين المساعدين بأحد الكليات المعنية بجامعة بنها ولا يتجاوز سنه الـ35 عام، بالإضافة إلى تقديم إفادة بإتقان اللغة الإنجليزية وتوقيع تعهد يفيد عدم الترشح لمنح أخرى بمجرد ترشيحه من الكلية، وعدم الاعتذار عن المنح بعد شهر مايو 2021، كما يجب أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية خلال فترة خدمته بالجامعة ما لم يكن تم محوة.

وأضاف البيان أن الاوراق المطلوبة للتقدم للمنح تشمل شهادة البكالوريوس للمتقدم لدرجة الماجستير، وشهادة الماجستير.للمتقدم لدرجة الدكتوراه

كشف تقديرات البكالوريوس للمتقدم لدرجة الماجستير وشهادة الماجستير للمتقدم لدرجة الدكتوراه، وشهادة من الكلية تفيد بأن الدراسة تتم باللغة الإنجليزية في الكليات التي يتم التدريس بها بالإنجليزية.

كما تشمل مقترح بحثى باللغة الإنجليزية في حدود ٨٠٠ كلمة، و٢ خطاب توصية من اساتذة في المجال ويفضل أن يكون احدهما من أحد المشرفين على الرسالة، والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية موضح بها النشر العلمى (إن وجد) واسم الأب والأم ووظائفهما، وصورة جواز السفر، وصورة شخصية إلكترونية حديثة JPG، وتقرير الكشف الطبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى، وتقديم فيش جنائى معتمد ومترجم إلى اللغة الانجليزية. وشهادة التويفل أو الإيلتس (إن وجد)، وخطاب ترشيح الكلية.

وأوضح البيان أنه يتم الترشيح من خلال الكلية بعد استيفاء التعهد الخاص بالبند رقم ٥ بشروط التقدم ويتم فحص الاوراق من قبل الموظف المختص ويتسلم الطالب إيصال يفيد باستلام الأوراق موضح به تاريخ ووقت التقدم.

ومدة الإعلان تبدأ من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني للجامعة ولمدة خمسة عشر يوماً ولن تقبل أي طلبات بعد انتهاء المدة المقررة.

ويجب على المتقدم مراعاة أن يكون الاسم في جميع الشهادات الدراسية وجميع الأوراق المقدمة مطابقة تماماً للاسم باللغة الانجليزية في جواز السفر.

كما يجب مراعاة عدم تقديم خطابات توصية متطابقة أو متشابهة، وأن يتم تجهيز الاوراق المطلوبة وتسليمها الأصول كنسخة ورقية ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة، ولا يتم المطالبة بأصول الأوراق حتى لو لم يتم الحصول على المنحة، وأن يوقع الطالب على تعهد يفيد بعدم ترشحه على منح أخرى خلال فترة التقدم وأن يلتزم بتنفيذ المنحة فور الحصول عليها وإن أي إخلال بما سبق يعرض الطالب للتحويل لمجلس تأديبي وحرمانه من التقدم لأى منح أخرى مستقبلاً لما في ذلك الإخلال من تأثير سلبى على علاقة جامعة بنها بالجامعات الصينية الصديقة.

ويجب أن يراعى عدم التقدم لأكثر من جامعة صينية في نفس العام لأن ذلك يظهر على موقع التقدم للجامعات الصينية ويؤثر سلباً على مصداقية المتقدم وجامعة بنها كما يؤدى لحرمان المتقدم من الحصول على المنحة.

وخصصت الجامعة ٣ ايميلات للتواصل والاستفسار، وهي إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة [email protected]، وجامعة بنها بالعبور [email protected]، ومكتب العلاقات الدولية بالجامعة [email protected]