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محافظ الجيزة يوجه سائقي هيئة النظافة والتجميل بالحفاظ على المُعَدّات والسيارات

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ولاء نبيل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على السائقين العاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة بضرورة الحفاظ على المُعَدّات والسيارات التي يستخدمونها واستغلالها الاستغلال الأمثل لما لها من أهمية بالغة في النهوض بمستوى النظافة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لجراج هيئة النظافة والتجميل والورش، حيث وجّه خلالها المحافظ بتحفيز العمال المتميزين ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل ورفع كفاءة المُعَدَّات المُعطَّلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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