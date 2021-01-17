شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكوي أحد المواطنين.. «الجيزة» تغلق مركزًا تعليميًا مخالفًا بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالاستجابة لشكوي أحد المواطنين، الذي تضرر من قيام أحد المراكز التعليمية (سنتر) بحي الهرم بمخالفة القرارات الصادرة من الحكومة بإغلاق هذه المراكز.

جاء ذلك لما يشهده من المركز من تجمعات للطلبة وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، ما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على العملية التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قام على الفور حي الهرم بإغلاق وتشميع المركز، والتحفظ على محتوياته وإيداعها مخازن الحي، لضمان عدم ممارسة النشاط مجددًا.