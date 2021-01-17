شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بالسفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي.

وأشار «هيكل» إلى قيام الوزارة بتنفيذ مبادرة سفراء الإعلام الجديد، التي تضم عددًا من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وتكريمهم على ما قدموه من قصص عن مصر توضح الحقائق، كما أكد إمكانية تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين المؤثرين المصريين والكوريين للتعارف بينهم والمساعدة في نشر الحقائق والقصص المصورة عن الأحداث بين البلدين وزيارة مختلف المواقع السياحية والتراثية والثقافية، كما رحب «هيكل» بتبادل زيارات الصحفيين الكوريين للاطلاع على أحدث التجارب الإعلامية وتبادل الخبرات، وأشار إلى أهمية الإعلام والثقافة في تقوية الروابط بين الشعوب.

من جانبه، قال السفير الكوري إن مصر بلد عظيم، ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الذين خدموا به، حيث تمت ترقيتهم إلى مناصب أعلى، وإن مصر تتمتع بسمعة سياحية عظيمة، وإنه قد قام بزيارة معظم مدن مصر من الإسكندرية إلى أسوان، وأشاد بحفاوة الشعب المصري في استقباله، كما أكد أن مصر قد أصبحت هدفًا مهمًا للمستثمرين من مختلف دول العالم. وأوضح أيضًا دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الصورة عن قرب لدى الشباب في البلدين. وأكد أهمية التعاون الشعبي بين مصر وكوريا، بوصفه الأكثر أهمية واستمراراً من التعاون الحكومي.