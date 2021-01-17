شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على استكمال الأعمال برفع مطابق المحور، تمهيداً لأعمال الرصف بالطريق، بالإضافة إلى استكمال الأعمال بشارع 21 بغرب المدينة، حيث تجري أعمال التطوير بشوارع شرق وغرب المدينة بالتوازي طبقاً لخطة التطوير خلال العام 2021.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال اعمال رفع المياه المتراكمة بشوارع المدينة، حيث تم فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اول بأول، وكذا رفع كل مخلفات المطر، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، انتشار معدات ومضخات سحب مياه الأمطار بكافة الشوارع لسحب التجمعات المائية بالمناطق الأكثر انخفاضًا بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية بالقرى، حيث تم رفع بقايا تجمعات مياه الأمطار بقرية بر بحرى والقرى التابعة، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع بقايا تجمعات مياه الأمطار بقرية الساحل القبلي، مشددًا باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المركز والمدينة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز بالمدينة.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال تبطين ترعة راغب، بدايةً من اول الترعة بقرية ابو عويضة مرورًا بعزبة سعد انتهاءً بقرية الحندقوقة، حيث تم الانتهاء من أعمال التبطين أمام قرية ابو عويضة بطول حوالي ٢٠٠م، وذلك ضمن مشروع ترشيد المياه والحد من الفاقد.

وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رفع تراكمات المياه بجوار النصب التذكاري وردمها وتسويتها، بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة صفايات الأمطار بشوارع المدينة، وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتفقد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال المركز التكنولوجي بالمدينة للوقوف على مستوى الأداء به، وكذا النظافة داخل وخارج المركز، وذلك لتقديم خدمات افضل وأسرع وأدق للمواطنين وبوقت قياسي.

وأشرَف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على استمرار أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقري منشأة عباس، ومنشأة عقل، وابو صالح، وعزبة رجب، والطريق العام، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرش والتعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا بقري الورق والملاحة والقن .

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال صيانة خطوط الصرف الصحي، ورفع كفاءة وتسليك خطوط خفض المنسوب بالقري، بالإضافة إلى تطهير مصرف شنو رقم 7، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.