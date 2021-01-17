شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يناقش عملية إنشاء نظام الإطفاء التلقائي ببعض أقسام الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماع لجنة المنشآت بحضور الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير وحدة الاستشارات بكلية الهندسة، وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجامعة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها صيانة قاعة الامتحانات، وقسمي المشرحة ومعمل الطفيليات بكلية الطب البشري، كما ناقش التقرير الفني الخاص بعملية إنشاء نظام الإطفاء التلقائي ببعض الأقسام بمبنى المستشفى الجامعي، كما تم متابعة التقارير المقدمة بشأن استكمال تعلية عدد من المباني كملحقات لكليات طب الأسنان ومعهد المشروعات الصغيرة والصالة المغطاة بشرق النيل.