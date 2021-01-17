شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار سكرتير وحدة محلية لقرية السماعنة بفاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجنة لاختبار عدد من المتقدمين لشغل وظيفة سكرتير وحدة محلية بالسماعنة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والبالغ عددهم 6 متقدمين لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

أكد محافظ الشرقية أن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الاختبار سعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمد عبده، مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية، والمحاسب عبادة محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس.