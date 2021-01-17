شكرا لقرائتكم خبر عن صور أمطار ورياح.. «الفيضة الكبرى» تواصل ضرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأمطار الغزيرة والرياح المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ضرب الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، مساء اليوم الأحد، تزامنا مع نوة «الفيضة الكبرى».

ودفعت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكباري والطرق.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشددت محافظة الإسكندرية على المواطنين ضرورة توخى الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ.

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية

صور| أمطار ورياح .. "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الاسكندرية