شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقده مستشفى كفر صقر المركزي.. وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، الخدمات الطبية بمركز ومدينة كفر صقر، مستشفي كفر صقر المركزي، والتى قام خلالها بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بزيادة الكميات الخاصة بأحد أصناف الأدوية بقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية على الأجهزة الطبية بالقسم، وإرتداءهم للواقيات الشخصية، أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تفقد قسم الكلي الصناعي، وحرص على الإستماع إلى المرضي، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما قام بإختبار ماكينة الطوارئ بالقسم وتشغيلها لإجراء الغسيل الكلوي لإحدي المرضي، بدلاً من الماكينة المخصصة للغسيل للتأكد من كفاءة عمل ماكينة الطوارئ في حالة وجود أي أعطال.

وتفقد مسعود، وحدة العناية المركزة وقسم العزل، ووجه بتقديم العلاج لمرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، كما ناقش مع مدير الإدارة الصحية ومدير المستشفي تطوير الخدمات الطبية، وإنشاء عناية متوسطة بالمستشفي، لمرضي المخ والأعصاب، والباطنة، والقلب، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وشدد على أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي لكافة الأقسام الطبية بالمستشفي.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمركز طب الأسرة بالموانسة التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، تفقد خلالها وحدة الكلي الصناعي الجديدة، والتي تم إنشائها وتجهيزها بقوة ١٦ ماكينة غسيل كلوي، ومحطة معالجة للمياه، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٥ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، إمتدادا لقسم الكلي الصناعي بمستشفي كفر صقر، ليصل بذلك إجمالي عدد الماكينات إلى ٥٤ ماكينة غسيل كلوي، وأشاد وكيل الوزارة، بدور ومؤسسات المجتمع المدني في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.